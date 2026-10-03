Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde organize edilen 16. Antalya Kitap Fuarı, ikinci gününde yağışlı havaya rağmen büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. "Bugünü oku, geleceği yaz" temasıyla kapılarını açan etkinlikte, okurlar sevdikleri yazarlarla bir araya gelmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediyeden aktarılan bilgilere göre, 10 gün sürecek organizasyonda ulusal ve uluslararası çapta 250 yayınevi ile 300'den fazla yazar yer alıyor. Etkinlik boyunca milyonlarca ziyaretçinin ağırlanması hedeflenirken, fuarın ikinci gününde imza günleri ve edebiyat söyleşileri aralıksız devam etti.

FUARIN ONUR KONUĞU KİM OLDU?

Fuarın bu yılki onur konuğu olan yazar Osman Balcıgil, okurlarıyla buluştuğu söyleşide "Devrimciler ve Süs Arabaları" adlı son kitabını anlattı. Yaklaşık 15 yıldır 1930-1980 dönemini kapsayan tarihi ve biyografik romanlar kaleme aldığını belirten Balcıgil, dünü anlamadan geleceğin şekillendirilemeyeceğini vurguladı.

Söyleşiyi takip eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Balcıgil'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Özdemir, Antalya'yı kültür ve sanatın başkenti yapmayı hedeflediklerini belirterek, geçmişi doğru okumanın geleceği inşa etmedeki önemine dikkat çekti. Ayrıca Özdemir, fuar alanındaki stantları gezerek Ayşe Kulin ve Saygı Öztürk gibi isimlere kitaplarını imzalattı.

KİTAPSEVERLERİ NELER BEKLİYOR?

Ziyaretçiler, fuar süresince sadece imza günlerine değil, aynı zamanda farklı disiplinlerden yazarların ufuk açıcı panellerine de katılım sağlayabiliyor. Kemal Varol, Sibel Biçer ve Ersin Bayramkaya'nın söyleşileriyle zenginleşen programda; Maral Atmaca, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Fatma Erdek, Burcu Bahar ve Musa Fırat da okurlarıyla buluşan isimler arasında yer aldı.

Geniş bir katılımcı yelpazesi sunan 16. Antalya Kitap Fuarı, 11 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Edebiyat tutkunları, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki stantları her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.