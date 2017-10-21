22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

22/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

23/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

24/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Sağanak Yağışlı olacak.