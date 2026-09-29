İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Gündoğdu’nun görevine devam etmesinin beklenmediği belirtilirken, yerine geçebilecek isimler arasında Mustafa Kamil Abitoğlu’nun adı öne çıktı.

ALANYALI ABİTOĞLU’NUN ADI ÖNE ÇIKTI

Gazeteci Haluk Yürekli, MHK’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu’nun atanacağı söyleniyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu iddia henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen doğrulanmadı.

Abitoğlu’nun isminin MHK Başkanlığı için gündeme gelmesi Alanya açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu. Alanya doğumlu olan Abitoğlu, eğitim hayatının önemli bir bölümünü Alanya’da geçirdi ve Alanya Lisesi’nden mezun oldu. Uzun yıllardır Alanya ile özdeşleşen futbol insanlarından biri olan Abitoğlu, geçmişte Süper Lig’de hakem olarak görev yaparak kenti Türk futbolunun en üst seviyesinde temsil eden isimlerden biri oldu. Yerel kaynaklarda da Abitoğlu, “Alanyalı” ve “Alanya’dan” ifadeleriyle anılıyor.

SÜPER LİG’DE YILLARCA DÜDÜK ÇALDI

15 Haziran 1970 tarihinde Alanya’da dünyaya gelen Mustafa Kamil Abitoğlu, Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1990’lı yılların ortalarında başladığı hakemlik kariyerinde basamakları yükselen Abitoğlu, 2006 yılında Süper Lig hakemi oldu.

Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gibi önemli organizasyonlarda görev alan Abitoğlu, profesyonel kariyerinde 264 karşılaşma yönetti. Aktif hakemlik kariyerini 2014-2015 sezonunun sonunda Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasıyla tamamladı.

MHK’DE DAHA ÖNCE DE GÖREV ALDI

Hakemliği bıraktıktan sonra futbolun içerisinde kalmaya devam eden Mustafa Kamil Abitoğlu, gözlemcilik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2020 yılında Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK’ye üye olarak atanan Abitoğlu, 2024 yılında Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan kurulda da görev aldı.

Abitoğlu’nun MHK’deki geçmişi daha eski dönemlere de uzanıyor. 2019 yılında Sabri Çelik başkanlığındaki kurulda Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi sorumluluğunun yanı sıra 5. Bölge Sorumluluğu görevini üstlenmişti.

Türk hakemliğinin önemli görevlerinde bulunan Alanyalı Mustafa Kamil Abitoğlu’nun MHK Başkanlığına getirilip getirilmeyeceği, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılacak resmî açıklamanın ardından netlik kazanacak.