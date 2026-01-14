Olay adliye binasında yaşandı

Olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi’nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman’ın odasında bulunduğu sırada silahla ateş etti. Hakim Kahraman kasık/bacak bölgesinden yaralandı.

İkinci ateşin yapılması, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ’ın müdahalesiyle engellendi. Karadağ, saldırganı etkisiz hale getirerek silahı elinden aldı.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlaması

Yaralı hakim hastaneye kaldırılırken, savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık ifadesi alınan şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevk yazısında ilişki ve tehdit iddiası

Hazırlanan sevk yazısında, şüpheli ile mağdurun 2023 yılının Eylül–Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşadıkları, ancak ilişkinin evliliğe dönüşmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Yaş farkı, sosyal durumlar ve mağdurun önceki evliliğinden çocuğunun bulunmasının tartışmalara neden olduğu kaydedildi.

Şüphelinin, mesleki kariyerinin zarar göreceğini düşünerek ilişkiyi sonlandırmak istediği, mağdurun ise buna karşı çıktığı ifade edildi.

Tanık ifadesi ve deliller

Sevk yazısında, olay sırasında odaya giren çay ocağı çalışanı Yakup Karadağ’ın, şüphelinin belinden silah çıkardığını gördüğü, silahın birden fazla ateş aldığı ve kendisinin zor kullanarak silahı elinden aldığı belirtildi.

Ayrıca şüphelinin olaydan önce mağdura gönderdiği mesaj ve görsellerin tehdit içerikli olduğu, cep telefonu şifresini vermeyi reddettiği ve delillerin henüz tam toplanmadığı vurgulandı.

Savcılık, mevcut deliller ışığında şüphelinin öldürme kastıyla ateş ettiği, ancak müdahale nedeniyle eylemini tamamlayamadığı kanaatine vardı.