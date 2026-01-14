HER alanda fark yaratarak Alanya'nın gururu olmaya devam eden Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nin 'Elektronik ve Mekanik Kilidin Bir Arada Kullanılmasını Sağlayan Bir Mekanizma' adlı projesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluş olarak tescillenip, patent verilmesinin yankıları sürüyor.

Alanya'nın tanınmış ve sevilen iş insanı, hayırsever Hüseyin Girenes'in Alanya'ya kazandırdığı, son başarısıyla da Alanya'nın göğsünü kabartan eğitim kurumunda başarının mimarlarını makamında ağırlayan Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:



YILMAZ: BU BAŞARI İLHAM KAYNAĞI OLSUN'

"Liseler arasında ilk ve tek patent başarısı gösteren Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nin müdürü Mustafa Vehbi Öz, Proje Danışmanı Öğretmen Ferhat Nalbant ve öğrenci İlke Şahin’i makamımızda ağırladık. TEKNOFEST 2023’te Sosyal İnovasyon kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde eden 'Elektronik ve Mekanik Kilidin Bir Arada Kullanılmasını Sağlayan Bir Mekanizma' adlı proje artık Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından buluş olarak tescillendi. Bu tescil, Alanya genelinde lise düzeyinde alınan ilk ve tek patent olma özelliğini taşımaktadır.

Başta Hüseyin Girenes Fen Lisesi yönetimi olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu başarının ilçemizdeki tüm eğitim kurumlarına ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum."

'ANAHTAR VE KART SİSTEMİ TARİHE KARIŞIYOR'

Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdürü Mustafa Vehbi Öz ise "Almış olduğumuz bu patent, otel odalarının kapılarının ve saunalarının, çeşitli tesislerdeki soyunma odası dolaplarının açılması, kapanması için anahtar veya kart sistemini tamamen ortadan kaldırıyor" dedi.