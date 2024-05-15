Devlet 57.020 kişiyi işe alacak: İşte işçi arayan devlet kurumları

1. Sayıştay: 4 Sözleşmeli Personel Alımı
Sayıştay Başkanlığı, ön lisans mezunu 4 büro personeli alacak. Başvurular 15 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
2. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 8 Sürekli İşçi Alımı
Kılavuz kaptan pozisyonunda lisans mezunu 8 daimi işçi alımı için başvurular 13 Mayıs – 17 Mayıs tarihlerinde alınacak.
3. TÜBİTAK: 266 Personel Alımı
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için 21 Mayıs’a kadar başvuruları kabul ediyor.
4. İzmir Büyükşehir Belediyesi: 36 Zabıta Memuru Alımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 erkek ve 3 kadın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu ile 8 erkek ve 2 kadın Adalet ön lisans mezunu zabıta memuru alacak. Başvurular 24 Haziran – 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
5. Ankara Üniversitesi: 139 Sözleşmeli Personel Alımı
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15 Mayıs – 29 Mayıs tarihlerinde alınacak.
Kamu personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya İŞKUR’un web sitesinden başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Yeni iş fırsatlarından haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.