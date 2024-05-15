Devlet 57.020 kişiyi işe alacak: İşte işçi arayan devlet kurumları

1. Sayıştay: 4 Sözleşmeli Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı, ön lisans mezunu 4 büro personeli alacak. Başvurular 15 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

2. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 8 Sürekli İşçi Alımı

Kılavuz kaptan pozisyonunda lisans mezunu 8 daimi işçi alımı için başvurular 13 Mayıs – 17 Mayıs tarihlerinde alınacak.

3. TÜBİTAK: 266 Personel Alımı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, araştırmacı, teknik ve destek personeli kadroları için 21 Mayıs’a kadar başvuruları kabul ediyor.

4. İzmir Büyükşehir Belediyesi: 36 Zabıta Memuru Alımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 erkek ve 3 kadın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu ile 8 erkek ve 2 kadın Adalet ön lisans mezunu zabıta memuru alacak. Başvurular 24 Haziran – 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

5. Ankara Üniversitesi: 139 Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15 Mayıs – 29 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Kamu personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, ilgili kurumların resmi internet sitelerinden veya İŞKUR’un web sitesinden başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Yeni iş fırsatlarından haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!