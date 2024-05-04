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CHP'li Bülent Tezcan fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, zehirlenme sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Önceki iddiaların aksine, Tezcan'ın kalp krizi geçirmediği, yaşadığı zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

CHP'li Bülent Tezcan fenalaştı: Hastaneye kaldırıldı mask
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Gazeteci Nurcan Bilge Gökdemir, sosyal medya hesabında, Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberinin doğru olmadığını belirtti ve Didim Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Gazeteci Altan Sancar ise kendi hesabında, Tezcan'ın ekibiyle görüştüğünü ve kalp krizi haberlerinin doğru olmadığını aktardı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise saat 11.47'de yaptığı paylaşımda, Bülent Tezcan'ın Didim Belediyesi'ni ziyaret ettiğine dair bir fotoğraf paylaşarak, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, İl Başkanımız Hikmet Saatçı ve İl Yönetimimiz ile birlikte Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı ziyaret ettik" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber

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04 May 2024 - 02:32 - Siyaset

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