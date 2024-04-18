Alanya’da Akdeniz Park AVM kapılarını açtı

MAHMUTLAR Mahallesi’nde 6 kattan oluşan ve 100 mağaza ile Alanya’ya hizmet verecek olan Akdeniz Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bu sabah itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Antalya genelinde en büyük eğlence merkezinin de içinde yer alacağı AVM’de, birçok kurumsal markaların mağazaları da Alanya halkına hizmet verecek

‘ZORLU BİR İŞİN ALTINA GİRDİK’

Açılış hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akdeniz Park AVM Genel Müdürü Ahmet Paşaoğlu, “Biz bir aile şirketiyiz 1982 yılından beride Akdeniz’in incisi Alanya’da vatandaşlara hizmet ediyoruz. Alışveriş merkezi, inşaat ve elektrik santralleri gibi birçok alanda çalışmalarımız var. Bugün kapılarını açtığımız Akdeniz AVM’yi Alanya’ya ve Mahmutlar’a kazandırdığımız için bizler de çok mutluyuz. Bu alışveriş merkezi 11-12 sene önce Mahmutlar Belediyesi varken planlanmış, ihaleye 10 sefer çıkmış ama cesaret edip ihaleye alan olmamış. Nasip diyelim. Nasipsiz dayak yenmez, yemek yenmez. Zorlu bir işin altına girdik. Hatta maliyetler bile depremden sonraki bugünkü ekonomik krizden dolayı çok büyük. Şehirde birçok kişi buranın olmayacağını, yapılamayacağını, bir önceki gibi bitirileceğini söylemişti. Biz hiç cevap vermedik, hiç konuşmadık. Bugün cevabı ve örneği burada.

‘AVM’DE 100 MAĞAZA 10 TANE STANT OLACAK’

100 tane mağazamız, 10 tane stantımız ile ortaklarımızla beraber Alanya'ya ve Mahmutlar’a hizmet edeceğiz. Alanya'ya gezmeye gelen yabancı ve yerli turistlere huzurlu bir alışveriş ortamı sağlayarak ekonomiye olduğu gibi istihdama da katkı sunmuş olacağız. Yaklaşık bin kişi üzerinde kişiye de istihdam sağlamış olacağız.

‘EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZİ BURADA OLACAK’

AVM’mizde sinema salonu yok. Sinemaseverleri Alanya'daki işletmemiz olan Alanyum AVM’ye bekliyoruz. Restoran katında çalışmalarımız devam ediyor. 15-20 gün içerisinde restoran katımız hizmete girecek. Ama oyun alanımız var. Alanya'nın ve Antalya'nın en büyüğü bin 600 metrekare. Bin 600 metrekare olan oyun alanımızda Antalya ve Alanya'da tek olacak. Artık ailelerimiz çocuklarının rahat ve eğlenceleri için Antalya merkeze ya da Manavgat’a gitmelerine gerek kalmayacak. Mahmutlar’a gelerek AVM’mizde çok keyifli ve eğlenceli bir zaman geçirebilecekler. Onların mutluluğu da alışverişe yansıyacak. İnşallah bir ay sonra tüm mağazalarımız açılmış olur. Açılış tarihi de o zaman daha net olur.

‘BÜTÜN MAĞAZALARIN KİRALAMASI YAPILDI’

Mağazaların kiralaması yapıldı. Boş yerimiz yok. 100 tane mağazamızın şu anda 60 - 65 tanesi hazır, hizmete başladı. Yine aynı şekilde AVM içerisinde 10 tane stantımız olacak. Yani kiralama olarak boş yerimiz yok. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü hala talepler geliyor. Ama boş yerimiz yok maalesef. Bu vesileyle tüm Alanya halkımızı AVM’mize bekliyoruz. Misafirlerimiz bir yandan eğlenirken diğer taraftan da keyifli bir zaman geçirebilirler. Aynı zamanda Alanya’da bir ilki gerçekleştirecek olan Akdeniz Park AVM, bünyesinde kargo şirketlerinin şubelerini de barındırarak Alanya’da yaşayan vatandaşların kargo teslim etme ve almada yaşadığı sorunları ortadan kaldırmış olacak. (RAMAZAN ÖZDEMİR)