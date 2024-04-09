09 Nis 2024 - 19:57- Gündem G:

Nihat Hatipoğlu erkeğin görevlerini saydı: ''Kahve pişirip...''

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Nihat Hatipoğlu programında erkeğin görevlerini tek tek saydı. Hatipoğlu'nun söyledikleri ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Nihat Hatipoğlu erkeğin görevlerini saydı: ''Kahve pişirip...'' mask
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Atv'de iftar ve sahur programları yapan Nihat Hatipoğlu kendisine sorulan sorular ve verdiği yanıtlarla sık sık gündem oluyor.

Nihat Hatipoğlu bu defa "erkeğin görevlerini" saydığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seyircilerinin ve takipçilerinin kimi zaman kendisine 'Evde erkekler ne yapmalı?' sorusunu yönelttiğini dile getiren Hatipoğlu, 'Erkek bir kere eşine yardım etmeli' diyerek söze başladı.

ERKEĞİN GÖREVLERİNİ TEK TEK SAYDI

Nihat Hatipoğlu sonra da; 'Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli.' dedi.

Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti:'Ev işleri ağırlaştığında yükü paylaşmalı, eşi rahatsızlandığında onunla ilgilenmeli. Erkek aileyi ilgilendiren konularda da mutlaka karısına danışarak karar almalı.'

Nihat Hatipoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: MYNET

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09 Nis 2024 - 19:57 - Gündem

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