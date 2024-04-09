09 Nis 2024 - 10:24- Ekonomi G:

Seçim sona erdi! Etiketler değişti... Gıdada zam yağmuru başladı

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Mart ayında hem seçim hem de ramazan nedeniyle ertelenen zamlar hızla etiketlere yansımaya başladı. Temel gıda ürünlerine bir ayda gelen zam yüzde 20’yi buldu. Zam en çok et ve peynirde etkisini gösterirken, uzmanlar asıl fiyat artışlarının bayramdan sonra görüleceğini söylüyor.

Seçim sona erdi! Etiketler değişti... Gıdada zam yağmuru başladı mask
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Temel gıda ürünlerinde beklenen zamlar, ramazan ayı ve 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ertelenmişti. Seçimlerin sona ermesiyle etiketlerdeki güncellemeler hızla başladı. Seçimlerin bitmesiyle başlayan artış şimdiden yüzde 20’yi buldu.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre; alışveriş sepeti şubat ayında 2 bin 739 liraya doluyordu. Seçimlerin ve ramazan ayının etkisiyle mart ayı boyunca genel fiyatlar bu seyrini korudu.

EN BÜYÜK ZAM ET VE PEYNİRDE

Yerel seçimin bitmesiyle birlikte bugün aynı sepet yüzde 20 zamla 3 bin 308 liraya doluyor. 22 üründen oluşan sepette 20 üründe fiyat artışı var. En büyük fiyat değişimi ise et ve peynirde yaşandı. Şubat ayında 379 liraya satılan bir kilogram kıyma yüzde 39 zamla 519 liraya satılıyor. Şubatta 469 liraya satılan bir kilogram dana eti yüzde 32 zamla 619 liraya çıktı. Bir kilogramlık beyaz peynir ise şubat ayında 330 liraya satılırken bugün yüzde 16 zamla 382 liraya raflarda yerini aldı. 38.90 liraya satılan çamaşır suyu yüzde 18 zamla 45.95 liraya, 225 gram paketli sucuk ise 190 liradan yüzde 21 zamla 230 liraya çıktı.

ASIL TUFAN BAYRAM SONRASI

Fiyatlardaki hızlı artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, esas tufanın bayramdan sonra kopacağını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle ramazan nedeniyle ertelenmiş zamlar vardı. Seçim sonrası bekliyorduk ama çok hızlı oldu. Bu da bizi bayram sonrası için korkutuyor. Ayın 15’inden sonra ciddi zamlar bekliyoruz. Furya sigarayla başladı. Korkarız ki nisan ayında market enflasyonu çift haneli olacak. Akaryakıtta da fiyat artışları göreceğiz."

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09 Nis 2024 - 10:24 - Ekonomi

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