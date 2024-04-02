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Şok iddialar: "Soylu seçim gecesi hakimin odasını bastı"

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31 Mart sandığında zafer CHP'nin oldu ancak yansımaları devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, oy sayımının devam ettiği gece yaşanan dikkat çekici bir olayı anlattı. Günaydın, oy farkının az olduğu İstanbul Gaziosmanpaşa'da seçim gecesi ilçe seçim kuruluna gelen Soylu'nun odasına girdiği hakime, “'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' diyor. Kadın hakim de diyor ki, 'Çünkü ben hakimim'” diye anlattı.

Şok iddialar: "Soylu seçim gecesi hakimin odasını bastı" mask
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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 31 Mart yerel seçimlerinin yoğun geçtiği bir geceyle ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Günaydın, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki seçim sonuçlarının belirlenmesi aşamasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe seçim kuruluna gelerek bir hakimin odasına girdiğini ve yaşanan diyaloğu aktardı. TELE 1'de katıldığı bir canlı yayında konuşan Günaydın'a göre, Soylu hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız?" diye sormuş, hakim de "Çünkü ben hakimim" yanıtını vermiş.

'SOYLU'NUN İLÇE SEÇİM KURULUNA GELDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Günaydın, Gaziosmanpaşa'daki olayın detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Seçim gecesi, oy farkının az olduğu Gaziosmanpaşa'da, ilçe seçim kuruluna gelerek yaşanan bir olay var. AK Parti, sandıkların yeniden sayılmasını talep ediyordu. Biz, CHP olarak, seçim sonuçlarının doğru bir şekilde yansıtılması için oradaydık. Bu esnada, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ilçe seçim kuruluna geldiğini öğrendik."

Günaydın, Soylu'nun ziyaretinin ardından CHP'nin Gaziosmanpaşa'ya ek destek gönderdiğini anlattı:

"Soylu'nun orada olduğunu duyunca, hemen Gaziosmanpaşa'ya gitme kararı aldık. CHP olarak, ilçe seçim kurulunun önünde, seçim sonuçlarının şeffaflığını ve adaletini korumak adına bir duruş sergiledik. AK Parti'nin itirazları ve yeniden sayım taleplerine karşı, yasal süreçleri takip ederek, oyların korunması için elimizden geleni yaptık."

'CUMHURİYET'İN HÂLÂ CESUR VE BAĞIMSIZ HAKİMLERİ VAR'

CHP'li vekil, yaşanan bu olayın, Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve demokrasi adına önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı: "Bu olay, hâlâ Cumhuriyet'in cesur ve bağımsız hakimlerinin olduğunu gösteriyor. Bir hakimin, hukukun üstünlüğünü ve kendi bağımsızlığını koruma adına gösterdiği bu duruş, demokrasimiz adına umut verici."

Günaydın'ın iddialarına henüz AK Parti veya Süleyman Soylu'dan bir yanıt gelmedi.

Kaynak: TELE1

Kaynak: TELE 1

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02 Nis 2024 - 12:44 - Gündem

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