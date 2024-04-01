Kemer'de kazanan Topaloğlu

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Necati Topaloğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Topaloğlu 12 bin 22, AK Parti adayı Rahman Şeker 10 bin 23 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 96,23 )

NECATİ TOPALOĞLU KİMDİR?

1955'te Fethiye'de doğan Necati Topaloğlu, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Programı ile mesleki kariyerini geliştirdi. Göynük İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Topaloğlu, 2004 yılı yerel seçimlerinde Göynük Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini iki dönem üst üste sürdüren Topaloğlu, 2014 yılında çıkan yasayla Göynük Beldesi, Kemer Belediyesi'ne bağlanınca görevini tamamladı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den Kemer Belediye Başkanı seçilen Topaloğlu, bu seçimlerde CHP'den Belediye Başkan adayı gösterildi.Topaloğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı