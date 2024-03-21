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Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

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Admiral Black ve Baba isimli teknelerdeki yangınları haber alan Şahin, anında iskeleye gitti

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu mask
Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu
Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu
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İSKELEDE demirli halde bulunan Admiral Black ve Baba adlı tekneler, sabah saatlerinde çıkan yangında yandılar. Yangın sırasında iskeleye koşan ilk isim İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin oldu. Şahin, yangın söndürme çalışmaları sırasında yanan teknelerin sahipleri ve diğer teknecilerin yanından ayrılmadı. Tekneciler, yangın felaketine koşan ilk isim olan ve kendilerini yalnız bırakmayan Şahin'e teşekkür ettiler.

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu

Alanya'da yangın yerine ilk koşan Mehmet Şahin oldu
# Belediye, Alanya, başkan, baba, Yangın, şahin

21 Mar 2024 - 09:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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