ALKÜ GES’te ilk enerji verildi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) tarafından başlatılan projeler bir bir tamamlanmaya devam ediyor. Yeşil enerji kapsamında ALKÜ yerleşkelerinin tüm elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, Türkiye’de Kamuda Performans Sözleşmesi’yle yapılması dolayısıyla bir ilk olan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlandı. İlk enerjinin verilmesinin ardından sistem devreye girdi. Erasmus Koordinatörlüğü anlaşmaları için yurt dışında bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın video konferansla katılıp ilk enerjinin verildiği törene ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Adem Yavuz Avşar, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Ocakdan, Volkan Avcu, Enerji Yönetim Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut, Volta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Osman Keleş, üniversite ve firma yetkilileri katıldı.





REKTÖR TÜRKDOĞAN: “HAYIRLI OLSUN”



İlk enerjinin verildiği törene video konferansla katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projenin Türkiye’ye örnek olmasıyla gurur duyduklarını belirtti. ALKÜ olarak büyük ve alanında ilk olan projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizen Rektör Türkdoğan, “Geçtiğimiz kasım ayında ilk panelini taktığımız projemizin tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Üniversitenin çatı ve otopark üstlerine kurulan ve 13 futbol sahası kadar alanı kaplayan GES projesi sayesinde yerleşkelerin tüm elektrik ihtiyacı karşılanacak. ALKÜ GES tamamlandığında üniversitemiz 47 milyon Türk lirası enerjiden tasarruf sağlayacak. Proje, yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üretecek. Projede emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Alparslan Bayraktar’a, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlık yetkililerine, üniversitemiz ailesine ve firma yetkililerine teşekkür ederim. Projemizin ülkemize örnek olması dileğiyle üniversitemize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Rektör Türkdoğan’ın konuşmalarının ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Bayramoğlu, Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Akbulut, Firma Yönetim Kurulu Üyesi Keleş ilk şalteri kaldırdı. İlk enerjinin verilmesiyle birlikte yapılan duanın ardından program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi