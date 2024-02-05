Son dakika - TÜİK enflasyonu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 6,70 artış gösterdi ve yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükseldi. Bu durum, enflasyonun aylık bazda beş ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ocak ayında yüzde 4,14 artış kaydetti ve yıllık bazda yüzde 44,20 seviyesine çıktı.

TÜİK'in ocak ayı enflasyon raporu, AA Finans anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin altında gerçekleşti. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını öngörmüşlerdi. Ancak TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 65,07 olarak tahmin edilenin bir miktar altında kaldı. Enflasyondaki bu artışlar, ekonomi gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor ve ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili oluyor.