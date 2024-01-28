Survivor Nagihan ve Sahra kavga etti! Acun, Nagihan'a patladı

Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık tartışması gündemde. Oyun alanında başlayan kavga büyüdü ve görüntüler ekrana verilmedi. Acun Ilıcalı ise oyun alanında Nagihan ve Sahra arasında ciddi bir gerilim yaşandığını konseyde açıklarken Sahra Işık'ın olmadığı "Diskalifiye mi oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

Özel hayat yüzünden birbirlerine sert ifadeler kullanan Nagihan ve Sahra kavga etti ve oyunu terk etti. Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullandı.

"BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİ..."

Ilıcalı "Maalesef oyun alanında istemediğmiz şeyler yaşandı. Konu Nagihan ve Sahra arasındaydı. Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük'' dedi.

Nagihan konuya dair şu sözleri kullandı: ''Acun Bey siz sadece burada olanları duydunuz. Dışarıda olanların hiçbirini bilmiyorsunuz. Biz hiçbir zaman özel hayatımızı buraya taşımadık. Sahra ile benim geçmişte yaşadığımız olaylar vardı. Ta ki ben en son erkeklerin dokunulmazlık oyununda, bana bir yakıştırmada bulundu. Ertesi gün gittim ve sordum. Söylediğini duydum. O kapıyı araladı. Kendileri yapınca çok normal biz karşılık verince mi anormal oluyoruz? Benim kırmızı çizgimdi, ben buraya yarışmaya geldim. Ama bu arkadaş hiç ne laftan anlıyor ne sözden anlıyor. Ben yapmam gerekeni yapmak zorunda kaldım. Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar? Böyle olursa da Nagihan normal olamaz zaten.

Ben durup dururken patlamadım. Ve her şeye de razıyım. Ben de kendimi kaybettim, ben de suçluyum. Ama ben durup dururken bu suçu işlemedim. İşlettirildim!''

"SEN BİR SUSACAKSIN"

Nagiha'a karşılık Acun Ilıcalı, ''Şu anlattıkların benim gördüğüm olayların karşılığı olamaz. Senin yaşadığın sinir problemi, gerginlik, buhran saygı duyarım. Ama sen şunu mu istiyorsun; kötü sözü rahat söylemek mi istiyorsun? Bu konuda uzlaşma şansımız yok. Çirkin tavırları meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Sen bir susacaksın beni dinleyeceksin. Hiçbir kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok. Bunu kabul edemem" dedi.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

"Öncelikle benim amacım yarışmacılarımızın asla yarışmayı terk etmemeleri bizim de çıkarmamamız. Ama şöyle bir konu var bunları yaşayan mavi takım benim için çok değerli. Kırmızı takımın tamamı da benim için çok değerli. Bir yarışmacı benim için ne kadar değerli olursa olsun, bir başka yarışmacıya bu derece sayması doğru değil" diyen Acun Ilıcalı kararını da açıkladı.

Nagihan'a iki ödülden men kararı verildi. Ilıcalı kararı açıkladıktan sona "Sana söyleyeceklerimi kendi kafanda değerlendir, cinnet geçiren birini görmek istemiyorum ben" dedi.

SAHRA IŞIK DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Nagihan ise "Kimseden korkmuyorum, gerekirse giderim” diyerek rest çekti. Sahra Işık'ın diskalifiye edilip edilmediği ise henüz belli değil.

Kaynak: MYNET