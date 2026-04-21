Alanya Belediyesi öncülüğünde birçok firma tarafından Atatürk Caddesi’nde başlatılan alt ve üst yapı yenileme çalışmaları sürüyor. Atatürk Caddesi’nde çalışmalar devam ederken, turizmin en önemli noktalarından olan Güzelyalı Caddesi’nde de eş zamanlı bir çalışma başlatılmıştı. Özellikle elektrik ve su kesintilerinin sıkça yaşandığı caddede altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, 23 Nisan Perşembe gününe kadar sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacak ve cadde trafiğe açılacak. Çalışmalar daha sonra Atatürk Caddesi’nde devam edecek ve Mola Kavşağı’na kadar sürecek.

KOÇAK: 30 YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar devam eden çalışmaları yerinde incelediler. Süreç hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Koçak, “Güzelyalı Caddesi’nde asfalt çalışmalarımız sürerken, bir taraftan da Atatürk Caddesi’nin asfalt hazırlığı devam ediyor. Bugün çalıştığımız bölge oteller bölgesi. Bölgede su kesintileri ve elektrik şikayetleri vardı. Yeni trafoların yerleştirilmesi ve elektrik, su hatlarının yenilenmesi ile bölgenin 30 yılı aşkın süredir devam eden sorunları çözülmüş olacak. Turizm bölgesinde altyapı sorunlarının çözülmüş olması sevindirici. Güzelyalı Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarımızın ardından 23 Nisan Perşembe günü sabahı yolumuz trafiğe açılacak. Ardından Atatürk Caddesi’nde çalışmalarımız devam edecek. Başkanımızın söz verdiği süre içerisinde çalışmaları tamamlamış olacağız.” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN