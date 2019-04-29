Kahreden detay! Josef'in ölmeden önceki son sürprizi

ALANYASPORLU futbolcu Josef Sural'ın acı ölümünün ardından ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kayserispor maçından bir gün önce Josef Sural’ın evine giden ve yeni doğan kızının odasına ayna montajı yaptığını belirten mobilyacı Mustafa Sağdıç, ölüm haberini aldıktan sonra şok geçirdiğini ifade ederek yakınlarına başsağlığı diledi. Sağdıç, “Üzüntümüz çok büyük. Cumartesi günü kendisiyle beraberdik. Şoktayım. İyi insan, kalbi güzel insan, mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı. Sağdıç, Sural’le maçtan bir gün önce ayna montajının tamamlandığı evde çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 15:29