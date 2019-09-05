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Gazipaşa'da doğa harikası ihaleye çıkıyor

Gazipaşa'daki gemi görünümlü restoran ve tesisler, 11 Eylül günü ihale ile 5 yıllığına kiralanacak. Tesisin yıllık tahmini kira bedeli 100 bin TL olarak açıklandı

GÜNCEL 05.09.2019, 18:06 05.09.2019, 18:23
Gazipaşa'da doğa harikası ihaleye çıkıyor
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Uğur KANBEROĞLU 

GAZİPAŞA Belediyesi'ne ait olan, Koru Mahallesi'nde bulunan 55 bin 370 metrekarelik "Fener B Tipi Mesire Alanı" içerisinde bulunan gemi görünümlü restoran ve tesisler, 5 yıllığına pazarlık usulü ile kiraya verilecek.
Daha önce ihale edilen ancak bedeli ödenmediği için yeniden ihaleye çıkarılan tesisin 1 yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 100 bin TL, geçici teminatı 15 bin TL, ihale dosya bedeli 1000 TL olarak açıklandı. Gazipaşa Belediyesi Encümeni, ihaleyi 11 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'de Gazipaşa Belediyesi'nde yapacak.  
 

#gazipaşa #doğa harikası
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