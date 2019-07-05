Alanya Teleferik arapsaçı

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

900 METRE mesafede yaklaşık 5 dakikalık bir teleferik yolculuğu için talep edilen 28 TL'lik bilet ücretine tepkiler çığ gibi büyüyor. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya'nın manşet haberi üzerine ilk atak MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'dan geldi. Türkdoğan teleferiğin, ikametgahını götüren Alanyalıya 10 TL olduğunu açıkladı. Varsa dahi resmi makamlarca Alanya'ya duyurusu yapılmayan ‘Alanyalıya 10 TL’ kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin ilk açıklama CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’dan geldi. Başkan Karadağ, kararın duyurulmamasını eleştirdi. Öte yandan kararın yalnızca Alanya Kalesi'nde ikamet edenleri ilgilendirdiğini belirtti. Alanya Belediyesi ise Haziran ayında gerçekleşen encümen toplantılarının birinde alındığı iddia edilen ‘Alanyalıya 10 TL’ kararına ilişkin sessizliğini korudu.

TURİZMCİLERDEN İÇ PAZAR HATIRLATMASI

Bütün bu tartışmalar devam ederken, turizmciler de olası bir 10 TL kararının iç pazarda adaletsizlik yaratacağına ve bir fiyat indirimine gidilecekse bütün Türk vatandaşlarını kapsaması gerektiğine vurgu yaptı. Yanı sıra turizmin kan ağladığı 2016-2017 yıllarında, Alanya’yı kurtaranın iç pazarda yerli turistler olduğu hatırlatıldı.

FİYAT TARİFESİNDE ‘ALANYALIYA 10 TL’ YOK

Öte yandan açıklanan ‘Alanyalıya 10 TL’ kararının Alanya Teleferik’te ve internet sitesinde yer alan fiyat tarifelerinin hiçbirinde olmayışı da dikkat çekti. Türkiye’nin farklı yerlerinde mesafesi kat be kat uzun olan teleferik hatlarıyla kıyaslandığında fahiş fiyat tarifesiyle fark yaratan Alanya Teleferik’te son durumun ne olduğu ise hala muamma.

TELEFERİKTE FİYATLAR ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Arapsaçına dönen teleferik fiyatlarının ardından vatandaş tarafından sorulan sorular da şunlar oldu: Alanya Belediye Encümeni’nde alınan böyle bir karar var mı? Var ise neden karar alındığı vakit duyurusu yapılmadı? Karar alındıysa Alanya Teleferik neden uygulamaya koymadı? Fiyat tarifelerinin hiçbirinde neden Alanyalıya 10 TL olduğuna ilişkin bir ibare yok? ‘Alanyalıya 10 TL’ kararı adil mi? Türkiye'de Alanya dışındaki kentlerde yaşayan TC vatandaşları niçin ayrıma tabi tutuluyor? Turizmin kan ağladığı yıllarda Alanya'yı kurtaran iç pazar olmadı mı? Teleferik fiyatlarında resmi bir indirim yapılacak mı?

‘BU SOYGUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Teleferik fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciliğin bir kamu mesleği olduğuna vurgu yaparak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Duayen gazeteci Dim “Bu bir soygundur. Denizli’de 1,5 kilometre uzunluğunda belediye tarafından yaptırılan bir teleferik var. Tek fiyat uygulanıyor, 7 lira. Bizde sadece 900 metre, 28 lira. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPMALI’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci belediyenin konuya bir açıklık getirmesi gerektiğine dikkat çekerek “Türkiye koşullarında 28 lira pahalı. Yabancılar için fiyatın uygun olduğunu düşünüyorum. Teleferiğin Alanyalılara 10 TL olması noktasında böyle bir kararın alınıp, alınmadığını bilmiyoruz. Alanya Belediyesi konuya açıklama getirmeli ve halkı aydınlatmalı. Konuşulan şeyler iddialardan ibaret. Sağlıklı yorum yapabilmek için de Alanya Belediyesi’nden gelecek resmi açıklamayı beklemek gerekir. Alanya’da ikamet eden insanlara 10 TL olması, Alanya dışından gelen Türk vatandaşlarına daha pahalı olması tabii ilk aşamada rahatsızlık veriyor, insan ayrımı gibi bir durum oluşturuyor. Alanyalıya 10 TL kararı encümen toplantısında alındıysa şayet hangi sözleşmenin, hangi hükmüne dayanarak alındığını henüz bilmiyoruz. İlerleyen dönemde resmi bir açıklama yapılacaktır diye umuyoruz” şeklinde konuştu.

‘ALANYA BELEDİYESİ’NİN SORUMSUZLUĞU’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise teleferik fiyatlarına ilişkin belirsizlikleri ve ‘Alanyalıya 10 TL’ uygulamasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Alanya Belediyesi’nin sorumsuzca davrandığını ifade eden Apaydın “Belediye ivedilikle açıklama yapmalı ve bu karmaşaya son vermelidir. Sağlıklı bir açıklama yapmalıdır. Böyle bir karar varsa, encümende alınmışsa da, bu belediyenin sorumsuzluğunu göstermektedir. Belediye bu konuda mademki karar almış, neden sorumluluğunu yerine getirerek kamuoyuna duyurmamış? Bunu sorgulamak lazım” ifadelerini kullandı.

‘SURİYELİLERE BİLE AYRIMCILIK YAPILMIYOR’

Apaydın, ülkede yaşayan bütün vatandaşların eşit olması gerektiğine de dikkat çekerek “Biz her zaman eşitliği savunuyoruz. Bu ülkenin vatandaşı veya Alanya’ya dışarıdan gelen herhangi biri ayrım gözetmeksizin hizmetlerden eşit şartlarda yararlanmalı. Alanya halkına ayrıcalık tanınması gereken konular başkadır. Bir ulaşım aracında kişiden kişiye değişen farklı bir ücret tarifesi yanlıştır. Suriyelilere bile ayrımcılık yapılmazken, Alanya’ya dışarıdan gelen bir Türk vatandaşına farklı fiyat tarifesi uygulanmamalıdır. Yıllardır Suriyelileri besleyen bu memleket kendi vatandaşları arasında ayrım mı yapacak?” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 23:36