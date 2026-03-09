Körfez bölgesinde tırmanan askeri gerilim, dünya ekonomisini 1973 yılındaki büyük ambargodan bu yana görülen en ağır enerji dar boğazına sürükledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen trafiğe kapatılması, küresel piyasalarda tam anlamıyla bir deprem etkisi yarattı. Alanya turizmini ve yerel ulaşım maliyetlerini de yakından ilgilendiren bu enerji krizi, dünya genelinde tedarik zincirlerini kopma noktasına getirdi.

STRATEJİK GEÇİTTE TRAFİK DURDU

Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağına dair askeri uyarıların ardından bölgedeki tanker trafiği bıçak gibi kesildi. Uzmanlar, boğazın tarihinde ilk kez bu denli bir abluka altına alındığına dikkat çekerken, günlük 9 milyon varillik bir üretimin piyasadan silinmesi bekleniyor. Petrolünü sevk edemeyen Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dev üreticiler, depolama kapasiteleri dolduğu için petrol kuyularına kilit vurmaya başladı.

RAKAMLAR KONTROLDEN ÇIKTI: VARİL 116 DOLAR

Küresel piyasalarda yaşanan panik, fiyat etiketlerine rekor artış olarak yansıdı. Haftalar önce 60 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bir haftalık süreçte 116 dolara kadar tırmandı. Enerji analistleri, arzda yaşanan bu devasa kesintinin dünya tarihindeki en büyük üretim duruşu olduğunu ifade ediyor. Krizin uzaması durumunda, küresel enflasyonun kontrol edilemez bir noktaya ulaşacağı öngörülüyor.

GAZ VE SANAYİ SEKTÖRÜ DE ALARMDA

Kriz sadece akaryakıtla sınırlı kalmadı. Katar’daki gaz tesislerine yönelik saldırı iddiaları sonrası dünya LNG arzının yüzde 20’si bir anda ortadan kalktı. Bu durum, Avrupa ve Asya’daki enerji fiyatlarını tetiklerken, sanayi üretiminde kullanılan alüminyum gibi ham maddelerde de lojistik kriz nedeniyle "mücbir sebep" ilan edildi.

DÜNYA GENELİNDE KISITLAMA DÖNEMİ

Enerji şoku Asya ülkelerinde yakıt karnesi uygulamalarını başlatırken, birçok hükümet kamu binalarında zorunlu enerji tasarrufu tedbirlerini devreye aldı. ABD yönetimi ise patlayan enflasyonu dizginleyebilmek adına, daha önce yaptırım uyguladığı Rus petrolüne yönelik kısıtlamaları esnetmek zorunda kaldı. Bölgedeki bu istikrarsızlığın, akaryakıt fiyatları üzerinden Alanya’daki yerel tüketiciyi ve yaklaşan turizm sezonundaki maliyet planlamalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.