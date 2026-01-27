Gazipaşa'da, gece saatlerinde beklenmedik bir hava muhalefetiyle sarsıldı. Aniden başlayan ve şiddetini hızla artıran sağanak yağış, kısa süre sonra yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Gökyüzünden inen buz kütleleri hayatı durma noktasına getirdi.

ANİDEN BASTIRDI HER YERİ KAPLADI

Dakikalar içinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Yaz aylarını aratmayan günlerin ardından gelen bu ani soğuma ve buz yağmuru, ilçede şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar, avuçlarını dolduran iri dolu tanelerini görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

KIŞ MANZARASINI ARATMADI

Dolu yağışının etkisiyle yollarda su birikintileri ve buz yığınları oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekerken, ortaya çıkan görüntüler kara kışı aratmadı. Bölgedeki tarımsal üretimin yoğunluğu nedeniyle çiftçiler yağışı endişeyle takip ederken, yağışın dinmesinin ardından sokaklarda beyaz tepecikler kaldı.