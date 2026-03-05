Gazipaşa'da panelvan araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre kaza, Kadir D. idaresindeki panelvan cinsi araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Selin Nisa Ş. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep A. yaralandı.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi