Akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dengesizlik ve döviz kurlarındaki tırmanış, araç sahiplerine yeni bir maliyet şoku olarak geri döndü. Alanya’da turizmden ticarete, şehir içi ulaşımdan nakliyeye kadar hayatın her alanını etkileyen akaryakıt fiyatları, son güncellemeyle birlikte sürücülerin bütçesini daha da zorlayacak seviyeye geldi. Gece yarısı operasyonuyla değişen tabelalar, sabah saatlerinde depolarını doldurmak isteyen vatandaşları üzdü.

1 LİRA 11 KURUŞLUK ARTIŞ YAPILDI

Enerji piyasalarındaki yüksek ateş sönmüyor. Vergi düzenlemeleri ve maliyet artışları gerekçe gösterilerek benzin grubuna 1 lira 11 kuruşluk net zam yapıldı. 27 Ocak Salı günü itibarıyla yürürlüğe giren bu tarife değişikliği, tüm istasyonlarda eş zamanlı olarak fiyatlara yansıtıldı.

PSİKOLOJİK SINIR YIKILDI

Yapılan son zamla birlikte benzin fiyatlarında korkulan oldu ve "psikolojik eşik" olarak nitelendirilen 55 lira sınırı aşıldı. İstanbul’da litre fiyatı 55.21 TL seviyesine çıkarken, lojistik maliyetler nedeniyle Alanya’daki pompa fiyatlarının bu rakamın da üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Sürücülerin gözü şimdi motorin ve LPG'ye çevrilirken, bu iki yakıt türünde şimdilik bir fiyat değişikliğine gidilmedi.