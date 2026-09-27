​​Yeni Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı, siyasi kulislerde ses getirecek geniş katılımlı bir ön seçim sürecini geride bıraktı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının hazır bulunduğu seçim, yoğun bir katılımla tam anlamıyla bir demokrasi şölenine sahne oldu.

​Kurucu üyelerin iradesini yansıtan sandık sonuçlarının ardından Yeni Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Fahri Oğuz, tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Seçim sonrasında yaptığı açıklamada, sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm kurucu üyelere teşekkür eden Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

​"Sandıktan çıkan sonuç yalnızca şahsıma verilen bir görev değildir. Bu sonuç; birlikte çıktığımız yola, omuz omuza verdiğimiz mücadeleye ve Gazipaşa’da hep birlikte büyüteceğimiz umuda duyulan güvenin bir ifadesidir."

​Seçimin ardından birlik ve beraberlik mesajları veren Oğuz, partisinin Gazipaşa'daki teşkilat yapısının daha da güçlendiğini vurguladı. İlçe genelinde vites artıracaklarını belirten İlçe Başkanı Fahri Oğuz, partisinin iktidar yolculuğunda Gazipaşa'dan çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi