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Sarı-kırmızılı ekibin savunma hattında görev yapan tecrübeli futbolcunun ayrılık süreci spor kamuoyunda yakından takip ediliyor. Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir duyuru yapılmazken, fesih detaylarını içeren kapsamlı açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lisans bilgi ekranında, 27 yaşındaki stoperin kontratının 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı bilgisi yer aldı. Basına yansıyan ilk bilgilere göre, sürecin resmiyet kazanması federasyon kayıtlarıyla doğrulandı.

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına yansıyan gelişmeye göre, taraflar arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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