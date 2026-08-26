Alanya Belediyesi Destek Eğitim Kursları’nda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı üniversite ve programlara yerleşerek önemli bir başarı elde etti. Belediye bünyesinde eğitim desteği alan gençlerin tıp, hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve sağlık bilimleri başta olmak üzere geniş bir alanda üniversiteye yerleşmesi, ücretsiz eğitim çalışmalarının sonuçlarını da ortaya koydu.

TIPTAN HUKUKA GENİŞ BAŞARI TABLOSU

Açıklanan yerleştirme verilerine göre kursiyerlerden 3’ü tıp fakültesine, 1’i diş hekimliğine, 1’i eczacılığa ve 1’i pilotaj programına yerleşti. Mühendislik fakültelerine 23, hukuk fakültelerine 13 ve öğretmenlik programlarına 21 öğrenci kabul edildi. Böylece öğrenciler, yüksek başarı sıralaması ve yoğun talebin öne çıktığı programların da aralarında bulunduğu çok sayıda bölüme yerleşme hakkı kazandı.

Sağlık alanında 10 öğrenci hemşirelik, 5 öğrenci ebelik ve 2 öğrenci dil ve konuşma terapisi programına yerleşti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 26, Fen Edebiyat Fakültelerine 13, Havacılık Yönetimine 8, Yönetim Bilişim Sistemlerine 5, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına 4, Mütercim Tercümanlığa 4 ve Mimarlık bölümlerine 3 öğrenci kabul edildi. 16 öğrenci de diğer üniversite programlarına yerleşti.

ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ SINAV SÜRECİYLE SINIRLI KALMIYOR

Alanya Belediyesi, destek eğitim kursları aracılığıyla öğrencilerin sınava hazırlık sürecine katkı sunarken üniversite tercih dönemlerinde de rehberlik hizmeti sağlıyor. Belediyenin daha önce yaptığı açıklamalara göre Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda üniversite adaylarına uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz tercih danışmanlığı veriliyor. Öğrenciler bu süreçte başarı sıralamaları, hedefledikleri bölümler ve üniversite seçeneklerini değerlendirerek tercihlerini oluşturabiliyor.

Destek eğitim modeli yalnızca ders anlatımına dayanmıyor. Belediye bünyesindeki merkezlerde sınav gruplarına yönelik akademik çalışmaların yanı sıra rehberlik, bireysel öğrenci takibi ve çalışma ortamları da eğitim sürecinin bir parçası olarak sunuluyor. Özellikle üniversiteye hazırlık döneminde öğrencinin akademik seviyesinin takip edilmesi, eksik olduğu alanların belirlenmesi ve tercih döneminde doğru yönlendirilmesi, sınav hazırlığının birbirini tamamlayan aşamaları arasında bulunuyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE YEREL DESTEK

Üniversite sınavına hazırlık süreci; kaynak, deneme sınavı, rehberlik ve düzenli çalışma ortamı gibi farklı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Bu nedenle ücretsiz belediye kursları, özellikle eğitim harcamalarının aile bütçesi üzerindeki etkisinin arttığı dönemlerde öğrencilerin sınava hazırlık imkanlarına erişimini kolaylaştıran yerel hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor. Alanya Belediyesi de destek eğitim merkezlerindeki çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefiyle sürdürüyor.

Belediyenin eğitim hizmetleri farklı yaş ve sınıf gruplarına yönelik olarak yürütülüyor. Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Etüt ve Destek Eğitim Kursu ile Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu, öğrencilerin okul derslerine ve merkezi sınavlara hazırlanmasına katkı sağlayan merkezler arasında yer alıyor. Böylece Alanya’nın merkezinin yanı sıra ilçenin farklı bölgelerindeki öğrencilerin de ücretsiz eğitim olanaklarına ulaşabilmesi amaçlanıyor.

YERLEŞTİRME SONRASI YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşen öğrenciler açısından kayıt ve yeni eğitim dönemine hazırlık süreci başlıyor. Adayların yerleştirildikleri üniversitelerin kayıt duyurularını ve ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri, kendilerinden istenen belgeleri zamanında hazırlamaları önem taşıyor. Barınma, ulaşım ve eğitim giderleri de özellikle başka şehirlerde öğrenim görecek öğrenciler ve aileleri açısından üniversite yaşamına geçiş döneminin temel başlıklarını oluşturuyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından ortaya çıkan başarı tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Üniversite hayallerine kavuşan gençleri tebrik eden Özçelik, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi. Elde edilen sonuçlar, belediyenin ücretsiz destek eğitim çalışmalarının üniversiteye hazırlanan gençler açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi.