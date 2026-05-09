Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KONAKLI’DA KAZA

Edinilen bilgilere göre kaza, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki motosiklet ile H.K. kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.