Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad’da forma giyen N’golo Kante transferinde sona yaklaştı. 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırken kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek bu transferi bitirmek için Dubai’de bulunuyor. Kante’nin Avrupa’ya geri dönmek istediği ve sarı-lacivertli takıma transferi için fedakarlığa hazır olduğu ifade edilirken, yapılacak olan son görüşmelerden sonra anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: DHA