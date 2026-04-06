Fenerbahçe Beşiktaş maç sonucu 1-0: Süper Lig’de 5 Nisan 2026’daki derbiyi Fenerbahçe, 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 60 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Beşiktaş 52 puanla 4. sırada kaldı.

Kadıköy’de Chobani Stadyumu’nda oynanan ve beIN Sports 1’den yayınlanan karşılaşma, uzun süre gol sesi çıkmadan ilerledi. Maçın kırılma anı uzatma dakikalarında geldi ve tartışmalı penaltı kararı derbinin ana gündemi oldu.

Skorun bu kadar geç gelmesi, iki takımın da maç boyunca kontrollü oyunu tercih ettiğini gösterdi. Alanya’da kahvehanelerde ve taraftar gruplarında “Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitti” sorusu gece boyunca en çok konuşulan başlıklardan biriydi.

GOLÜ KİM ATTI, GOL KAÇINCI DAKİKADA GELDİ

Derbinin tek golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Gol, 90+7. dakikada penaltı vuruşuyla geldi.

Bu gol, maçın hikayesini tek başına yazdı çünkü uzatma dakikalarında gelen penaltı hem sonucu belirledi hem de kararın nasıl verildiği tartışmasını büyüttü. Bir an var ya, herkesin aynı anda ayağa kalktığı.

PENALTI NEDEN VERİLDİ, POZİSYONDA NE OLDU

Penaltı, Beşiktaş savunma oyuncusu Agdabou’nun Nene’ye müdahalesi sonrası hakem Yasin Kol tarafından verildi. Karar, Beşiktaşlı oyuncuların yoğun itirazlarına yol açtı.

Derbilerde bir tek düdük bile günlerce konuşuluyor; bu kez de penaltı kararı, “Fenerbahçe Beşiktaş penaltı pozisyonu” aramalarını zirveye taşıdı. Alanya’daki futbolseverler açısından da bu tür tartışmalar, Süper Lig’in nabzını ve hakem performanslarına dair algıyı doğrudan etkiliyor.

Kararın ardından oyunun temposu kısa süreliğine tamamen penaltı tartışmasına döndü. Bu, özellikle son dakikalarda konsantrasyonu en çok zorlayan şeylerden biri.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANDI, SAAT KAÇTA BAŞLADI

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de oynandı. Karşılaşmaya Kadıköy’deki Chobani Stadyumu ev sahipliği yaptı.

“Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “hangi statta oynandı” soruları, özellikle maçı kaçıran ve özet arayan taraftarların ilk baktığı bilgiler arasında yer aldı. Alanya’da da pazar akşamı saat 20:00 kuşağı, derbi nedeniyle birçok işletmede ekranların açıldığı klasik bir zaman dilimi oldu.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI

Derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlandı. Yayın bilgisi, maç günü “Fenerbahçe Beşiktaş hangi kanalda” aramalarında öne çıktı.

Alanya’daki spor kafeler ve lokaller için bu tür büyük maçlar sadece futbol değil, aynı zamanda yoğunluk ve ekonomi demek. Derbi akşamları, servis temposu artıyor; bu da turizm kenti Alanya’da spor yayıncılığının yerel işletmelere etkisini tekrar hatırlatıyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI: 90+7’DE GELEN KARAR

Maçın en önemli anı 90+7. dakikada geldi: Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kalan sürede skor değişmedi.

Bu tip geç goller, “son dakika golü” psikolojisini iki taraf için de keskinleştiriyor. Bir yanda galibiyet sevinci, diğer yanda itiraz ve kaçan puan duygusu.

İSTATİSTİKLER NE SÖYLÜYOR: ŞUT, İSABET, TOPLA OYNAMA

Verilere göre Fenerbahçe 12 şut atarken Beşiktaş 10 şutta kaldı. İsabetli şutlarda Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3’te kaldı; topla oynama ise Fenerbahçe %55, Beşiktaş %45 olarak kayda geçti.

Bu tablo, maçın genelinde Fenerbahçe’nin daha fazla topa sahip olup daha fazla isabet bulduğunu gösteriyor. Yine de skorun 90+7’ye kadar gelmemesi, iki takımın da final pası ve bitiricilikte “bir an” aradığını düşündürüyor.

PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ: FENERBAHÇE KAÇINCI, BEŞİKTAŞ KAÇINCI

Bu galibiyetle Fenerbahçe 60 puanla Süper Lig’de 2. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş ise 52 puanla 4. sırada kaldı.

Puan tablosundaki bu denge, zirve yarışının ve Avrupa kupaları hattının ne kadar sıkı geçtiğini bir kez daha gösterdi. Alanyaspor’u yakından takip eden taraftar için de büyük takımların puan kaybı ya da kazanımı, ligin genel ritmini ve maç haftalarının psikolojisini etkiliyor.

ASENSIO’NUN SAKATLIĞI: DERBİDE NE OLDU

Maç sonrası paylaşılan bilgiye göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Asensio, maçın başında yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığının ciddiyeti, pazartesi günü yapılacak tıbbi testlerin ardından netleşecek.

Bir teknik adamın maç içinde kenara gelmesi, özellikle derbi gibi yüksek tansiyonlu karşılaşmalarda takımın saha içi yönetimini de doğrudan etkileyebiliyor. Bu gelişme, “Asensio sakatlandı mı” ve “Fenerbahçe hocası neden çıktı” gibi aramaları da beraberinde getirdi.

ALANYA’DA DERBİNİN YANSIMASI: TARAFTAR NE KONUŞTU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Alanya’da da sosyal medyada ve tribün kültürü olan mekanlarda yakından izlendi. Özellikle penaltı kararı ve golün 90+7’de gelmesi, maçın tek başlıkta özetlenmesine yol açtı: tartışma ve son dakika.

Alanya gibi turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bir şehirde, büyük maç geceleri işin temposu değişiyor. Maçı izleyenler kadar, o saatlerde çalışanlar da skoru genelde “kulak misafiri” takip ediyor; bazen bir gol sesi, bütün sokağın ritmini değiştiriyor.

BU SONUÇ FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Fenerbahçe açısından 1-0’lık derbi galibiyeti, 60 puanla 2. sırayı koruyarak yarışın içinde kalmak anlamına geliyor. Beşiktaş içinse 52 puanla 4. sırada kalmak, üst sıralara tırmanma hedefinde kritik bir fırsatın kaçması demek.

Derbiler, sadece 3 puan değil; moral, kamuoyu baskısı ve bir sonraki haftaya taşınan psikolojik üstünlük de getiriyor. Bu yüzden 90+7’de gelen tek gol, haftanın geri kalanında da konuşulacak gibi duruyor.

MAÇ ÖZETİ ARAYANLAR İÇİN KISA NOT

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında skor 1-0 ve gol 90+7'de penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Penaltı kararı, Agdabou'nun Nene'ye müdahalesi sonrası hakem Yasin Kol tarafından verildi ve Beşiktaş cephesinde yoğun itirazlara neden oldu.

Futbolda bazen bütün maç, tek bir düdüğe bakıyor.