Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli kara yolunun Soğanlı Rampaları mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. yönetimindeki 67 ACE 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü K.Ö. ile araçta bulunan G.Ö. ve E.Ö., ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavileri devam eden 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Zonguldak-Ereğli kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.