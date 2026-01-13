Konya’da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden paylaştığı isyan dolu sözler, yüksek enerji maliyetleri altında ezilen tüketicilerin sesi oldu. Alanya’daki vatandaşları da yakından ilgilendiren ve enerji faturalarına dair endişeleri artıran gelişmede, bir abone doğalgaz faturasının aniden iki katına çıktığını belirterek duruma tepki gösterdi. Tüketici, dağıtım şirketlerini hedef alarak bu fahiş artışın gerekçesini sorguladı.

FATURALAR NEDEN İKİYE KATLANDI?

Gelen fatura karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve tepkisini bir video mesajıyla dile getiren vatandaş, dağıtım şirketlerine açık çağrıda bulundu. Fiyatlandırma politikasındaki belirsizliğe dikkat çeken öfkeli abone, "Doğalgaz şirketlerine soruyorum: Faturaları neden ikiye katladınız? Bizim suçumuz ne?" ifadeleriyle yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi.

"HERKESE AYNI ŞOK FATURA GELDİ"

Sorunun yalnızca kendi kullanımından veya sayacından kaynaklanıp kaynaklanmadığını teyit etmek isteyen vatandaş, kendi çapında küçük bir araştırma da yaptı. Durumu netleştirmek adına yakın çevresiyle iletişime geçtiğini belirten tüketici, aldığı yanıtlar karşısında sorunun kitlesel olduğunu savundu.

Vatandaş, yaptığı görüşmeleri şu sözlerle aktardı: "Sabahtan beri 10 kişiye mesaj attım; acaba sorun bizde mi diye merak ettim. Ancak görüştüğüm herkese iki kat fatura gelmiş." Konya merkezli bu çıkış, kış ortasında enerji faturalarının bütçeleri nasıl sarstığını bir kez daha ortaya koyarken, benzer fatura şoklarının ülke genelinde yaşanıp yaşanmadığı sorusunu akıllara getirdi.