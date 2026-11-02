Ankara'da yaşanan ilginç boşanma süreci, aynı çiftin yıllar içinde iki kez evlenip iki kez mahkeme kararıyla ayrılmasıyla gündeme geldi. Kamu görevlisi Şeyma U. (53), özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışan A.U. (55) ile iki ayrı evlilik yaptı. Her iki birliktelik de aldatma iddiaları üzerine açılan çekişmeli boşanma davalarıyla sona erdi.

İLK EVLİLİK 11 YIL SÜRDÜ

Şeyma U. ile A.U., 2006 yılında dünyaevine girdi. Bir çocuk sahibi olan çiftin evliliği, 2017 yılında yaşanan anlaşmazlıkların ardından mahkemeye taşındı.

Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şeyma U., boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, yargılama sonucunda kadını haklı bularak çiftin boşanmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca A.U.'nun 125 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Boşanma kararı, 2020 yılında Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

ESKİ EŞİNE BİR ŞANS DAHA VERDİ

İlk boşanmanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra çift yeniden görüşmeye başladı.

Avukat Senem Yılmazel'in açıklamasına göre A.U., geçmişteki hatalarını tekrarlamayacağını söyleyerek eski eşini yeniden evlenmeye ikna etti.

Pandemi döneminde tekrar yakınlaşan çift, 2021 yılında ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Ancak yeniden başlayan evlilikleri de uzun ömürlü olmadı.

2,5 YIL SONRA AYNI GEREKÇEYLE MAHKEMELİK OLDULAR

Şeyma U., ikinci evliliğinin yaklaşık 2,5 yıl ardından, 2023 yılında eşinin kendisini yeniden aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı.

İkinci dava da çekişmeli olarak görüldü. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek kadını haklı buldu ve tarafların yeniden boşanmasına karar verdi.

Kararın üst mahkemelerin incelemesinden geçerek kesinleştiği belirtildi.

AVUKATI: NADİREN KARŞILAŞILAN BİR DURUM

Şeyma U.'nun avukatı Senem Yılmazel, aynı iki kişinin iki farklı dönemde aynı gerekçeyle boşanmasının hukuk uygulamasında sık rastlanan bir durum olmadığını söyledi.

İkinci davada da aldatma iddiasını destekleyen delillerin mahkemeye sunulduğunu belirten Yılmazel, ilk boşanma kararının da yeni dava kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Avukat Yılmazel, tarafların aynı kişiler olmasına ve boşanma gerekçelerinin benzerliğine rağmen iki evliliğin farklı dönemlerde gerçekleştiğine dikkat çekti.

İKİ EVLİLİK, İKİ ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

2006 yılında başlayan ilk evlilik, 2020'de kesinleşen boşanma kararıyla sona erdi. Çiftin 2021'de yeniden evlenmesinin ardından açılan ikinci boşanma davası da kadının lehine sonuçlandı.

Böylece Şeyma U. ile A.U., iki kez evlenip her iki evliliklerini de aldatma gerekçesiyle açılan çekişmeli davalar sonucunda bitirmiş oldu.