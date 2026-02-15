Antalya’da dar gelirli aileler için TOKİ 2026 sosyal konut başvuruları başladı. %10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı dikkat çekiyor. İşte başvuru şartları ve son tarih detayları.

Antalya’da konut fiyatlarının son yıllarda ciddi şekilde yükselmesi, özellikle kirada yaşayan dar gelirli aileleri zorlamaya devam ediyor. Bu tablo içinde TOKİ 2026 sosyal konut başvuruları kentte yeniden umut oldu. %10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme modeliyle planlanan projeler için başvuru süreci başladı.

ANTALYA’DA TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Yeni etap projelerden yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor. En önemli şart, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması.

Antalya TOKİ 2026 başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

T.C. vatandaşı olmak

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Başvuru yapılan il sınırlarında en az 1 yıl ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen alt gelir sınırının altında olması

Projelerde gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler için özel kontenjan ayrıldığı bildirildi. Bu gruplar kura sürecinde öncelikli değerlendirme avantajına sahip olacak.

Antalya gibi kira bedellerinin merkez ilçelerde 15-20 bin TL bandına dayandığı bir şehirde, sabit taksitle ev sahibi olma imkânı birçok aile için ciddi bir alternatif anlamına geliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Başvurular e-Devlet Sosyal Konut Projesi ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem üzerinden tercih yapan vatandaşlar, ilgili banka şubesine başvuru bedelini yatırarak işlemi tamamlıyor.

Ödeme planı ise şu şekilde açıklandı:

Konut bedelinin yalnızca %10’u peşinat

Kalan tutar için 240 aya varan vade

Bütçe dostu, sabit taksit modeli

Bu modelle Antalya’da kirada oturan birçok aile, kira öder gibi konut sahibi olmayı hedefliyor. Özellikle Kepez, Aksu ve Döşemealtı gibi gelişen bölgelerde talebin yoğun olması bekleniyor.

BAŞVURU TAKVİMİ ŞUBAT SONUNA KADAR

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre Antalya’daki projelere başvurular şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Yoğunluk yaşanmaması adına işlemlerin son günlere bırakılmaması öneriliyor.

Depreme dayanıklı yapı standartlarına uygun olarak planlanan konutların modern çevre düzenlemesiyle teslim edilmesi hedefleniyor.

Ev sahibi olma hayali Antalya’da uzun süredir birçok aile için ertelenmiş bir meseleydi. Şimdi yeniden konuşuluyor. Ama kura süreci…

Projeye ilişkin teknik ve idari süreçler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Uygulama TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor.