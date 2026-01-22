Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da yaşayan on binlerce emeklinin de nefesini tutarak takip ettiği Meclis görüşmelerinde somut adım atıldı. TBMM Genel Kurulu, yoğun tartışmaların gölgesinde ekonomik gündemin en önemli maddesini karara bağladı.

RAKAM 20 BİN LİRA OLARAK KESİNLEŞTİ

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerde en kritik viraj dönüldü. Teklifin beşinci maddesi oylanarak meclisten geçti. Bu onayla birlikte, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi yasal zemine kavuşmuş oldu. Alanya’daki emeklilerin de mutfak bütçesini ve alım gücünü doğrudan belirleyecek olan bu gelişme, yasalaşma yolunda büyük bir aşamayı geride bıraktı.

MECLİS’TE TANSİYON VE EYLEM VARDI

Karar sürecinde Meclis koridorlarında gerilim yüksekti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidarın belirlediği rakamın yetersiz olduğunu savunarak sert bir duruş sergiledi. En düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenerek 39 bin liraya çıkarılması gerektiğini savunan muhalefet, taleplerinin reddedilmesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir nöbet eylemi başlattı.