Alanya, gece saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Mahmutlar Mahallesi Yangılı mevkiinde meydana gelen feci trafik kazası, bir cana mal oldu. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. yönetimindeki motosiklet ile bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli şekilde çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak adeta hurda yığınına döndü. Kazanın şiddetli gürültüsüyle irkilen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, ne yazık ki motosiklet sürücüsü E.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaşamını yitiren E.Ç.’nin, Mahmutlar’ın yukarı mahalle mevkiinde ikamet ettiği öğrenildi. Gencin ölüm haberi, ailesi ve komşuları başta olmak üzere bölge halkını derin bir üzüntüye sürükledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza mahallinde şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kontrollü olarak sağladı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.