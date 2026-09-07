Manisa’nın Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralandı. Üzüm hasadı sırasında meydana gelen kazanın ardından makine durdurulurken, Cıllı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde elindeki tendonlarda zedelenme bulunduğu belirlenen Cıllı ameliyata alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VE UZUV KAYBI BULUNMUYOR

Saruhanlı Belediyesi tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Cıllı’nın ilk kontrollerinde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve herhangi bir uzuv kaybı yaşanmadığı bildirildi. Sol elindeki yaralanma nedeniyle ameliyata alınan Cıllı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise hekimlerin gözetiminde sürdüğü kaydedildi.

BELEDİYEDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Belediyenin kamuoyuyla paylaştığı bilgilendirmede kazanın Cıllı’nın kendi arazisinde üzüm serme makinesiyle çalışması sırasında meydana geldiği belirtildi. Yaralanmanın ardından zaman kaybedilmeden hastaneye sevk edildiği vurgulanırken, tedavi sürecindeki gelişmelerin takip edildiği ifade edildi. Belediye ayrıca geçmiş olsun mesajı ileten vatandaşlara teşekkür etti.

ÜZÜM ÜRETİMİ SARUHANLI EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Saruhanlı, Manisa’nın bağcılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği ilçeleri arasında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Manisa’ya ilişkin verilerinde de ilçedeki geniş bağ alanları öne çıkıyor. Manisa genelinde özellikle Sultani çekirdeksiz üzüm üretimi hem iç piyasa hem de ihracat açısından önemli bir ekonomik faaliyet oluştururken, Saruhanlı’daki çok sayıda üretici de geçimini bağcılık ve üzüm hasadına bağlı tarımsal faaliyetlerden sağlıyor.

HASAT DÖNEMİNDE TARIM MAKİNELERİYLE ÇALIŞMADA RİSK ARTIYOR

Üzüm hasadı ve kurutma sürecinde kullanılan mekanik ekipmanlar, üretimin hızlandırılmasına yardımcı olurken hareketli parçalar nedeniyle ciddi yaralanma riski de taşıyor. Tarım makinelerinde çalışma sırasında koruyucu ekipmanların kullanılması, makinenin hareketli bölümlerine el veya kıyafet yaklaştırılmaması ve herhangi bir sıkışma ya da arıza halinde müdahaleden önce ekipmanın tamamen durdurulması iş güvenliği açısından temel önlemler arasında gösteriliyor.

BENZER KAZALARDA İLK MÜDAHALE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tarım makinelerine el veya kolun sıkıştığı kazalarda yaralanmanın derecesine göre tendon, sinir, damar ve kemik dokusunda hasar oluşabiliyor. Bu nedenle benzer olaylarda makinenin güvenli biçimde durdurulması, yaralı bölgeye kontrolsüz müdahaleden kaçınılması ve sağlık ekiplerinden yardım istenmesi önem taşıyor. Özellikle el yaralanmalarında hızlı tıbbi değerlendirme, hareket ve fonksiyon kaybının önlenmesi açısından tedavi sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

TEDAVİ SÜRECİ HEKİMLERİN GÖZETİMİNDE DEVAM EDİYOR

Başkan Ekrem Cıllı’nın ameliyat sonrasındaki tedavi ve kontrol süreci Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde devam ediyor. Belediye tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Cıllı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bundan sonraki süreçte elindeki yaralanmanın iyileşmesi ve fonksiyonların korunmasına yönelik tıbbi takip gerçekleştirilecek.