Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yürütülen su hattı çalışması ölümle sonuçlandı. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kazıda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 50 yaşındaki Osman Koç, kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdi.

TOPRAK BİR ANDA KAZI ALANINA ÇÖKTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Bademli köyünde kaynak suyunun taşınması amacıyla sürdürülen boru hattı kazısı sırasında meydana geldi. İş makinesiyle yürütülen çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak çöktü ve kazıda görev yapan Koç göçüğün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Osman Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Göçüğün oluşma nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMALARINDA EN CİDDİ RİSKLERDEN BİRİ GÖÇÜK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kazı işlerine ilişkin iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmelerinde, özellikle su, kanalizasyon, doğalgaz ve benzeri altyapı hatları için açılan dar ve derin kazılarda göçük riskinin öne çıktığı belirtiliyor. Zeminin yapısı, nem, titreşim, kazı kenarındaki ağır yükler, iş makineleri ve çevresel koşullar göçük ihtimalini artırabilen faktörler arasında gösteriliyor.

Bakanlık, risk değerlendirmesine göre kazı yüzeylerine uygun eğim verilmesi, kademelendirme yapılması, iksa sistemleri kullanılması veya taşınabilir hendek koruma sistemlerinden yararlanılması gibi önlemlerin uygulanmasını öneriyor. Ağın'daki olayda göçüğe hangi koşulların yol açtığı ise yürütülen incelemenin ardından netlik kazanacak.