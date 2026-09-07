Fenerbahçe, Süper Lig’de sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olmasının ardından rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-lacivertliler, 2026-27 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Roma’yı ağırlayacak. UEFA’nın resmi programına göre karşılaşma 10 Eylül’de oynanacak ve Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi ana aşamasında yeniden sahne alacak.

DERBİDE İKİNCİ YARIDA HAMLELER GELDİ

Beşiktaş karşısında sahaya Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi’den oluşan 11’le çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Skriniar kaydederken Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic’in golleriyle galibiyete ulaştı. İsmail Kartal ikinci yarıda İrfan Can Kahveci’nin yerine Kerem Aktürkoğlu’nu, Oğuz Aydın’ın yerine Nene’yi ve Vedat Muriqi’nin yerine Romelu Lukaku’yu oyuna aldı.

ROMA MAÇINDA DÖRT DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Derbideki performanstan memnun kalmadığı belirtilen İsmail Kartal’ın Roma karşılaşmasında başlangıç kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı öne sürüldü. Buna göre Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriqi’nin kulübeye çekilmesi; bu oyuncuların yerlerine farklı tercihler yapılması planlanıyor.

Savunmanın sağında Semedo yerine Mert Müldür’ün görev alması beklenirken orta sahada İrfan Can Kahveci’nin yerine İsmail Yüksek seçeneği öne çıkıyor. Bu tercih gerçekleşirse İsmail Yüksek’in daha geride konumlandığı, Kante ile Guendouzi’nin ise merkezde görev yaptığı daha dirençli bir orta saha yapısı ortaya çıkabilecek. Avrupa kupalarında özellikle top kayıplarının ardından merkezi kapatabilmek ve rakibin geçiş hücumlarını erkenden kesmek, teknik ekiplerin kadro tercihlerinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

KANATTA KEREM VE NENE SEÇENEKLERİ

Sol kanatta ise Oğuz Aydın’ın yerine Kerem Aktürkoğlu veya Dorgeles Nene’den birinin ilk 11’e alınmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. İsmail Kartal’ın bu bölgedeki nihai kararını Roma maçı öncesindeki çalışmaların ardından vermesi bekleniyor. Kerem ve Nene, UEFA tarafından bildirilen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alırken Oğuz Aydın da Avrupa kadrosunun seçenekleri arasında bulunuyor.

LUKAKU İLK 11'E YAKIN

Forvet hattındaki değişiklik planının merkezinde ise Romelu Lukaku bulunuyor. Beşiktaş derbisinde Vedat Muriqi ile başlayan Kartal, ikinci yarıda Belçikalı santrforu sahaya sürmüştü. Roma karşısında ise Lukaku’nun başlangıç kadrosuna alınarak Vedat Muriqi’nin yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Böylece sarı-lacivertliler ön alanda hem fiziksel güç hem de ceza sahası etkinliği açısından farklı bir yapı deneyebilir.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA SERÜVENİNDE YENİ SAYFA

Roma karşılaşması Fenerbahçe açısından yalnızca derbi yenilgisine verilecek reaksiyon bakımından değil, kulübün Avrupa hedefleri açısından da önem taşıyor. UEFA verilerine göre sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ana aşamasında 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez mücadele ediyor. Fenerbahçe ile Roma daha önce UEFA organizasyonlarında karşılaşmadı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca İstanbul’da İtalyan ekiplerine karşı oynadığı son üç iç saha maçını kazanması ve bu karşılaşmalarda gol yememesi öne çıkan istatistikler arasında bulunuyor.

KADRO TERCİHİNİ TAKTİK DENGE BELİRLEYECEK

Şampiyonlar Ligi’nde kadro değişiklikleri yalnızca oyuncuların bir önceki maçtaki bireysel performanslarına göre değil; rakibin oyun yapısı, pres şiddeti, geçiş hücumları ve fiziksel kapasitesi dikkate alınarak şekillendiriliyor. İsmail Kartal’ın da Roma karşısında orta sahadaki savunma direncini artırırken kanatlarda hız ve forvet hattında bitiricilik dengesini kurmaya çalışması bekleniyor. Kesin ilk 11 ise karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi kadroyla netleşecek.