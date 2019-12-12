Tiryakileri üzecek iddia: En pahalı sigara 32, en ucuzu 22,50 TL olacak

YENİ yıla günler kala sosyal medyada sigara tiryakilerini üzecek bir haber yayıldı. Söylentilere göre, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren sigara fiyatlarına büyük zam yapılacak. Hatta bir çok yerde zamlı fiyat listesi bile yer aldı.

GOOGLE'DA TREND OLDU

Söz konusu iddialar hızla yayılınca vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı. Konu Google'da trend listesine girdi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

İddiaların doğruluğu ise henüz netlik kazanmadı. Sosyal medya üzerinde dolaşan söylentiler için bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada yayılan zamlı fiyatlar şöyle:

Parlıament 32 TL

Marlboro 30 TL

Marlboro Touch Ble/Gray/Aqua/One 29 TL

Murattı 25 TL

Murattı Blu 24 TL

Lark 24 TL

Chesterfield 23 TL

Chesterfield Mode Navy/Blue 22,50 TL

L&M 23 TL

L&M Mode Red 22,50 TL

YENİ PAKET UYGULAMASI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketlerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık'ta geçileceğini duyurmuştu. Ayrıca 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.