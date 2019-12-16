Alanya THD Başkanı Şencan: 'Yerli malını unuttuk'
Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, marka kullanımının yerli malı bilincini bitirdiğini söyledi
ŞENCAN, açıklamasında şunları söyledi: "Bir zamanlar Yerli Malı Haftası vardı. Neredeyse unuttuk. Artık eskilerde kaldı. Şimdiki çocuklar Yerli Malı Haftası’nı bilmiyor” dedi.
"Kantin ve marketlerde bulunan paketlenmiş zehir saçan gıdaları çocuklara yediriyorlar" diyen Şencan, son zamanlarda markaların ve reklamların etkisiyle yerli ürünlerin tercih edilmemesine vurgu yaptı. Başkan Şencan, “Daha doğal ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak, gençlerimize ve çocuklarımıza öğretmek, onları bilinçlendirmek amacıyla kuru kayısı, kuru kaysı çekirdeği, kuru elma, kuru dut ve kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerin tüketiminin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerin de tatması ise öncelikli hedefimiz" dedi.
'ÇOCUKLARI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ'
Türkiye topraklarında çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirildiğine dikkati çeken Şencan, vatandaşlardan yerli ürün tüketmelerini istedi. Anadolu'da çiftçilerin gecesini gündüzüne katarak her türlü ürünü yetiştirdiğini söyleyen Şencan, “Öncelikle ebeveynler, çocukları yerli malı kullanmaya teşvik etmelidir. Bu konuda toplumsal bilincimizi arttırmamız gerekiyor. Milli bilinç içinde hareket etmeli, bir ürünün yerlisi varsa onu kullanmalıyız" dedi.
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