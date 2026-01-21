DNA EŞLEŞMESİ YAPILDI

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Rus yüzücünün anne ve babası İstanbul’a gelerek Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda cesedin Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Cenazenin, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

AYLERDİR KAYIPTI

Svechnikov, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında İstanbul Boğazı’nda kaybolmuştu. Yarışın ardından Kanlıca–Kuruçeşme hattı başta olmak üzere Boğaz genelinde hem su üstü hem de su altı arama çalışmaları yapılmış, ancak sporcunun izine ulaşılamamıştı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış;

Yarışa ait tüm kamera kayıtlarının toplanması,

Yarışta görev alan ve sporcuyu tanıyan kişilerin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması talimatı verilmişti.

Polis ekipleri, Svechnikov’un kaybolduğu gün sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki otelinden ayrıldığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini de incelemişti.

CESET BU SABAH BULUNDU

Bu sabah Kuruçeşme Sahili’nde vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA sonuçlarıyla birlikte, aylardır süren belirsizlik sona ermiş oldu.