Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2025 yılında silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Cemal Alpaslan'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 19 Ekim 2026 tarihinde açıklanan kararda sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Cemal Alpaslan, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Alkaş ailesinin avukatları da sanığın cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

Sanık avukatları ise olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

19 Ekim 2026 tarihli duruşmayı aktaran JINNEWS'in haberine göre mahkeme, kasten öldürme suçuna ilişkin cezada indirim uygulamadı. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı kararda ise ruhsatsız silah suçuyla bağlantılı olarak 20 bin TL adli para cezası da yer aldı.

İLAYDA ALKAŞ CİNAYETİNDE NELER YAŞANDI?

İlayda Alkaş, Temmuz 2025'te Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Ailesiyle birlikte bir doğum günü kutlamasından dönen genç kadın, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan tarafından tabancayla vuruldu.

Demirören Haber Ajansı'nın 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre saldırı 15 Temmuz 2025 akşamı meydana geldi. Olayın ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alkaş'ın vücudunda 12 mermi girişinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede sanığın olay öncesinde genç kadının eve dönmesini beklediğine ilişkin tespitlere de yer verildi.

SANIK BEŞ AY SONRA SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Cemal Alpaslan'ın yakalanmasına ilişkin süreç de dava dosyasına yansıdı. Sanık, olaydan yaklaşık beş ay sonra, 15 Aralık 2025 tarihinde Şırnak'taki Habur Kara Hudut Kapısı'nda gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Sanık hakkındaki yargılama Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldü.

SANIK SAVUNMASINDA NE SÖYLEDİ?

Karar duruşmasında savunma yapan Cemal Alpaslan, olay yerine öldürme amacıyla gitmediğini ileri sürdü. Alkaş ile konuşmak istediğini savunan sanık, yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.

Sanığın savunmasında dile getirdiği iddialar, olayın gerçekleşme biçimine ilişkin kendi anlatımını oluştururken mahkeme, dosyadaki delilleri ve tarafların beyanlarını değerlendirerek mahkûmiyet kararı verdi.

BARO AVUKATLARI TASARLAMA UNSURUNA ÖNE ÇIKTI

Davaya ilişkin özgün değerlendirmelerden biri de duruşmaya katılan baro avukatlarından geldi. Mezopotamya Ajansı'nın 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre Amed Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi avukat Sidar Eneş, olay öncesindeki gelişmelerin cinayetin tasarlanarak işlendiğini gösterdiğini savundu.

JINNEWS'in duruşma haberinde ise Kadın Hakları Merkezi avukatı Derya Yıldırım'ın, İlayda Alkaş'ın birliktelik sürecinde şiddete maruz kaldığına ilişkin beyanları gündeme getirdiği aktarıldı. Avukatlar, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin açıkladığı ağırlaştırılmış müebbet cezası, dosyada sanık hakkında verilen temel mahkûmiyet hükmü oldu. Bununla birlikte kararın kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 47. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden ve kanunda belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre infaz edilen bir ceza türü olarak düzenleniyor.

Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına ilişkin koşullar, suçun niteliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendiriliyor. Bu nedenle mahkemenin verdiği ceza ile hükümlünün koşullu salıverilme bakımından tabi olabileceği süreler aynı kavramı ifade etmiyor.

İlayda Alkaş dosyasında açıklanan karar, 2025 yılında işlenen cinayetin ardından yürütülen yargılamada önemli bir aşamayı oluşturdu. Kararın kesinleşme süreci ise kanunda öngörülen olağan kanun yollarına ilişkin işlemlere bağlı olacak.