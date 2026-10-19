Konya’nın Akören ilçesinde yaşanan kadın cinayeti, bir ailenin hayatını altüst etti. Henüz dört ay önce evlenen çiftin evinde çıkan tartışma, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Bir çocuk annesi Melek Altınboğa hayatını kaybederken, eşi Murat Altınboğa hastanede tedavi altına alındı.

EVDEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, Akören ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan Murat Altınboğa ile dört ay önce evlendiği eşi Melek Altınboğa arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Altınboğa, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Melek Altınboğa, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KENDİNİ VURDU

Murat Altınboğa, eşini vurmasının ardından aynı tüfekle kendisini başından vurarak yaşamına son verme girişiminde bulundu

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bulunan Murat Altınboğa, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR ÇOCUK ANNESİ MELEK ALTINBOĞA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melek Altınboğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın çıkış nedeni araştırılırken, cinayete ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.