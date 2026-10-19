Alanya’da film senaryolarını aratmayan bir tefecilik ve şantaj iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın tanınmış ailelerinden birinin temsilcisi olan H.G., iddiaya göre silah zoruyla dağlık bir alana kaçırıldı. Şüphelilerin, H.G.’nin ailesine şantaj yaparak 15 milyon avro tutarında senet imzalattıkları ve mağduru iki gün sonra serbest bıraktıkları öne sürüldü.

POLİSTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ailenin şikâyeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen kadın şüpheli M.O. ile S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda imzalı senet ve çek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen M.O.’nun da bulunduğu 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.