Alanya'da müzik camiasının tanınan isimlerinden kemancı Sedat Halat'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberin ardından sanatçının yakınları ve meslektaşları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.
ABİDİN KAYNAK'TAN DUYGUSAL VEDA
Müzisyen Abidin Kaynak, sosyal medya hesabından Sedat Halat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Kaynak, paylaşımında, "Yol arkadaşım abim sırdaşım... Sedat Halat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Kaynak'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı. Sanatçının sevenleri, yorumlarda Halat'a Allah'tan rahmet diledi.
MÜZİK CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI
Mehmet Eroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Halat'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Eroğlu, "Değerli müzisyenimiz, kıymetli kemancımız Sedat Halat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum" sözleriyle sanatçıyı andı.
CENAZE BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI
Sedat Halat'ın ölüm nedeni, yaşı ve cenaze törenine ilişkin bilgiler paylaşılan taziye mesajlarında yer almadı.
Halat'ın vefatı, birlikte çalıştığı müzisyenler ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.