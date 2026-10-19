Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden zeytinde yeni sezon hareketliliği başladı. Ülke genelinde yüksek rekolte beklentisi gündeme gelirken, gelişmeler Alanya'da zeytin yetiştiriciliği yapan üreticileri de yakından ilgilendiriyor.

Alanya'nın kırsal mahallelerinde zeytin üretimiyle geçimini sağlayan çiftçiler açısından yeni sezonun en önemli konularını ürün verimi, hasat maliyetleri ve satış fiyatları oluşturuyor.

Özellikle Bursa'da açıklanan ilk alım fiyatları, diğer üretim bölgelerinde de piyasanın nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme taşıdı.

ALANYALI ÜRETİCİLERİN GÖZÜ ZEYTİN FİYATLARINDA

Alanya'da zeytin üreticileri için yeni hasat döneminde ürünün hangi fiyattan alıcı bulacağı önem taşıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bazı fabrikaların erken hasatlık yağlık zeytin için kilogram başına 45 ila 50 TL arasında fiyat açıkladığı, bazı bölgelerde ise fiyatların 60 TL'ye kadar yükseldiği bildirildi.

Ancak söz konusu rakamlar Bursa'daki belirli alım tekliflerini yansıtıyor. Bu fiyatların Alanya'da da aynı seviyede uygulanacağına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Alanya'daki fiyatların ürünün kalitesine, yağ oranına, alıcıların taleplerine ve yerel piyasa koşullarına göre değişmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE REKOR ZEYTİN ÜRETİMİ BEKLENİYOR

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'ın açıklamalarına göre Türkiye genelinde 2026-2027 sezonunda yaklaşık 3 milyon 800 bin ton zeytin üretimi bekleniyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde zeytin üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinden birine ulaşılabileceği ifade ediliyor.

Yüksek rekolte beklentisi, Alanya dahil Türkiye'nin farklı bölgelerindeki zeytin üreticileri açısından piyasa koşullarının nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

BURSA'DA 290 BİN TONLUK HASAT BEKLENTİSİ

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Bursa genelinde bu sezon yaklaşık 290 bin ton zeytin üretimi beklendiğini açıkladı.

Tahminlere göre üretimin 165 bin tonunun sofralık, 125 bin tonunun ise yağlık zeytin olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Yağlık zeytinlerden yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Gemlik ilçesinde ise 65 ila 70 bin ton arasında zeytin rekoltesi tahmin ediliyor.

ALANYA'DA HASAT MALİYETLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Alanya'daki zeytin üreticileri açısından ürünün satış fiyatı kadar hasat ve üretim giderleri de önem taşıyor.

İşçilik, taşıma, sulama, bakım ve zeytinyağı sıkım maliyetleri, üreticinin sezon sonunda elde edeceği geliri doğrudan etkiliyor.

Özellikle küçük ölçekli üreticiler için hasat edilen ürünün verimi ve yağ oranı, kazancın belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Bu nedenle ülke genelinde üretimin artması, her üreticinin gelirinin aynı oranda yükseleceği anlamına gelmiyor.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Rekor üretim beklentisinin ardından tüketicilerin merak ettiği konulardan biri de zeytinyağı fiyatları oldu.

Üretimde artış yaşanması piyasadaki arzı destekleyebilir. Ancak zeytinyağı fiyatları yalnızca üretim miktarına bağlı olarak belirlenmiyor.

İşçilik ve enerji giderleri, ürün kalitesi, stok miktarı, ihracat talebi ve döviz kuru gibi unsurlar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Bu nedenle yeni sezonda zeytinyağının ucuzlayacağına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken.

MARMARABİRLİK 60 BİN TON ZEYTİN ALMAYI HEDEFLİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Marmarabirlik, üreticilerden yaklaşık 60 bin ton zeytin almayı hedefliyor.

Birliğe bağlı kooperatiflerde 21 Eylül'de başlayan rekolte beyan sürecinin 23 Ekim 2026 tarihinde sona ereceği açıklandı.

Marmarabirlik'in alım politikası ve fiyat açıklamaları, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki üreticiler tarafından yakından takip ediliyor.

ALANYA'DA GÖZLER YEREL REKOLTE VE ALIM FİYATLARINDA

Türkiye genelindeki yüksek üretim beklentisi ve Bursa'dan gelen ilk fiyat açıklamaları, Alanya'daki yeni zeytin sezonuna ilişkin beklentileri de artırdı.

Bununla birlikte Alanya için 2026-2027 sezonuna ait doğrulanmış güncel rekolte tahmini ve ortalama alım fiyatı henüz netleşmiş değil.

Önümüzdeki dönemde yerel üretim miktarına, ürün kalitesine ve alıcıların açıklayacağı fiyatlara ilişkin veriler, Alanyalı zeytin üreticilerinin sezon değerlendirmesinde belirleyici olacak.