Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın farklı suçlamalar kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
ALANYA'DAN MUHASEBECİ B.Y.'DE VAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ilde toplam 44 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 28 ikamet ve 16 iş yerinde eş zamanlı işlem gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si yakalandı.
Alanya'dan muhasebeci B.Y.'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
14 ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
Operasyon kapsamında aranan şüphelilerden 14'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Türkiye'de olduğu değerlendirilen diğer 2 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
5 AYRI SUÇLAMA ÜZERİNDEN SORUŞTURMA
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlamalar araştırılıyor:
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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
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Suç örgütüne üye olma
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Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
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Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
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Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mali faaliyetleri ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler inceleniyor.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ
Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirilmişti.
13 Ağustos 2026'da Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen ilk operasyonda çok sayıda adreste arama yapılmış ve şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şirketler ve mali işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yeni operasyonlar düzenlenmişti.
FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Son operasyonla birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, gözaltına alınamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin adli süreçleri ve mali incelemelere ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.