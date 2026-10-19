Avrupa'da iş arayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren gelişme İspanya'dan geldi. Ülkede inşaat sektörünün büyüyen personel ihtiyacı, yabancı çalışanların istihdam edilmesine yönelik arayışları artırdı.

Deneyimli ustaların emekliye ayrılması, gençlerin inşaat mesleklerine ilgisinin azalması ve konut ihtiyacının sürmesi, şirketlerin nitelikli personel bulmasını zorlaştırıyor.

İSPANYA'DA 700 BİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

İspanya Ulusal İnşaat Konfederasyonunun (CNC) değerlendirmelerine göre sektörün karşı karşıya bulunduğu iş gücü ihtiyacı yaklaşık 700 bin kişiye ulaşıyor.

Sektördeki personel eksikliği, yalnızca yeni konut projelerini değil, mevcut yapıların yenilenmesi ve altyapı çalışmalarını da etkiliyor.

İspanya Kamu İstihdam Kurumunun 2026 yılında yayımladığı araştırma da inşaatın personel temininde en fazla güçlük yaşanan sektörler arasında bulunduğunu gösteriyor.

EN ÇOK BU MESLEKLERDE ELEMAN ARANIYOR

İspanya'da özellikle teknik bilgi ve mesleki deneyim gerektiren işlerde çalışan bulmakta güçlük yaşanıyor.

İş gücü ihtiyacının öne çıktığı meslekler arasında duvar ustaları, elektrik tesisatçıları, sıhhi tesisatçılar, kaynakçılar, kalıpçılar ve metal montaj ustaları bulunuyor.

Mesleki yeterlilik belgeleri ve saha deneyimi, iş başvurularında önemli avantaj sağlayabiliyor.

MAAŞLAR 1,6 MİLYON TL'Yİ AŞABİLİYOR

İspanya'da inşaat sektöründeki ücretler, çalışanların deneyimine, mesleğine, işverenine ve görev yaptığı bölgeye göre değişiyor.

Haberlere yansıyan örnek yıllık brüt ücret aralıkları şöyle:

Çalışan grubu Yıllık brüt ücret Giriş seviyesi çalışanlar 20.000–23.000 avro Deneyimli ve vasıflı ustalar 28.000 avro ve üzeri Uzman ve sorumluluk üstlenen personel 30.000 avro ve üzeri

Örnek hesaplamada kullanılan döviz kuruna göre 28 bin avro yaklaşık 1,56 milyon TL'ye, 30 bin avro ise yaklaşık 1,67 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Ancak bu tutarlar güncel ve tüm işverenler için geçerli bir maaş tarifesi değil. Gerçek kazanç, iş sözleşmesi ve vergi kesintilerine göre değişiyor.

TÜRK VATANDAŞLARI DA BAŞVURABİLİR Mİ?

İspanya'daki personel ihtiyacı, Türkiye'de inşaat sektöründe çalışan deneyimli ustalar açısından da iş fırsatı oluşturabilir.

Ancak Türk vatandaşlarının İspanya'da çalışabilmesi için gerekli yasal izinleri alması gerekiyor.

İşverenin yabancı çalışan istihdam etmeye uygun olması, iş sözleşmesinin hazırlanması ve ilgili çalışma izni prosedürlerinin tamamlanması başvuru sürecinin önemli aşamaları arasında bulunuyor.

Dolayısıyla sektörde 700 bin kişilik iş gücü ihtiyacının bulunması, Türkiye'den yapılacak her başvurunun kabul edileceği anlamına gelmiyor.

BAZI MESLEKLERDE ÇALIŞMA İZNİ KOLAYLAŞABİLİYOR

İspanya'da üç ayda bir yayımlanan Zor Doldurulan Meslekler Kataloğu, yabancı çalışan istihdamında önemli rol oynuyor.

İspanya Kamu İstihdam Kurumunun 2026 yılı üçüncü çeyrek kataloğunda elektrik tesisatçıları, metal doğrama montajcıları ve çeşitli vinç operatörleri gibi meslekler yer alıyor.

Başvurulacak mesleğin ilgili bölgede katalog kapsamında bulunması, işverenin yabancı çalışan için izin başvurusu yapmasını kolaylaştırabiliyor.

Bununla birlikte her inşaat mesleği otomatik olarak bu kapsama girmiyor.

İSPANYA'DA ÇALIŞMAK İSTEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yurt dışında çalışmayı düşünen vatandaşların iş teklifinin gerçekliğini, ücretin brüt mü net mi olduğunu ve çalışma izni koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Konaklama, ulaşım ve yaşam giderlerinin de maaşla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

İspanyolca bilgisi ise hem işverenle iletişim hem de iş güvenliği açısından avantaj sağlıyor.

GÖZLER YABANCI İŞÇİ İSTİHDAMINDA

İspanya'nın inşaat sektöründe yaşadığı personel sıkıntısı, önümüzdeki dönemde yabancı çalışanların istihdamına yönelik adımları daha fazla gündeme getirebilir.

Özellikle teknik mesleklerde deneyimi bulunan Türk vatandaşları için yeni iş olanakları ortaya çıkabilecek olsa da başvuruların sonuçları işverenlerin ihtiyaçlarına ve İspanya'nın çalışma izni kurallarına bağlı olacak.