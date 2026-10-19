Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İstanbul'da yürütülen sağlık taramalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen meme kanseri taramalarının sonuçlarını açıkladı.

Yapay zekâ destekli mamografi değerlendirmeleriyle riskli bulunan binlerce kişi ileri tetkiklere yönlendirilirken, herhangi bir belirti yaşamayan 500 kişiye meme kanseri tanısı konulması erken teşhisin önemini bir kez daha ortaya koydu.

125 BİN KİŞİ TARANDI, 8 BİN KİŞİ RİSKLİ BULUNDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte bu yıl meme kanserine yönelik 125 bin kişiye tarama yapıldığını belirtti.

Tarama sonuçlarının değerlendirilmesiyle 8 bin kişinin riskli grupta yer aldığı tespit edildi.

Riskli bulunan kişiler, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarının değerlendirmesi için ileri tanı merkezlerine yönlendirildi.

Yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından 500 kişiye meme kanseri tanısı konuldu.

HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMİYORLARDI

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünü, kanser tanısı alan 500 kişinin herhangi bir şikâyetinin bulunmaması oluşturdu.

Hastalıkla ilgili belirgin bir yakınmaları olmayan bu kişilerde şüpheli bulgular, rutin taramalar sayesinde fark edildi.

Güner, tanı konulan hastaların cerrahi müdahale ve kemoterapi gibi tedavi süreçlerine alındığını, tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Ortaya çıkan sonuçlar, meme kanserinin her zaman ağrı veya gözle görülür bir belirtiyle kendini göstermeyebileceğini hatırlattı.

YAPAY ZEKÂ ŞÜPHELİ BULGULARI TESPİT ETMEYE YARDIMCI OLUYOR

İstanbul'daki taramalarda mamografi görüntüleri, çift kör değerlendirme yaklaşımı ve yapay zekâ desteğiyle inceleniyor.

Sistem, görüntülerdeki şüpheli alanların belirlenmesine ve uzmanların öncelikli değerlendirme yapmasına yardımcı oluyor.

Böylece risk taşıyan kişilerin daha hızlı şekilde ileri tetkiklere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Ancak yapay zekâ tek başına kanser tanısı koymuyor. Kesin tanı, hekim değerlendirmesi ve gerekli görülen ek incelemeler sonucunda belirleniyor.

HASTALARIN RANDEVULARI SAĞLIK EKİPLERİNCE OLUŞTURULUYOR

İstanbul'da uygulanan sistem yalnızca tarama sonuçlarının değerlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor.

Şüpheli bulgu tespit edilen kişiler için ileri tetkik randevuları da sağlık ekipleri tarafından planlanıyor.

Vatandaşların uygun olduğu tarihler dikkate alınarak evlerine veya iş yerlerine yakın sağlık kuruluşlarında muayene ve tetkik imkânı sağlanıyor.

Randevusuna gitmeyen kişiler de takip edilerek yeniden sağlık hizmetine yönlendiriliyor.

Bu uygulamayla tarama sonrasında gerekli tetkiklerin gecikmeden tamamlanması hedefleniyor.

KANSER TARAMALARINA İLGİ YÜZDE 40 ARTTI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, kentte kanser taramalarına katılımın bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını bildirdi.

Ücretsiz mamografi hizmetlerinin yanı sıra kolon ve rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama programlarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Sağlık yetkilileri, özellikle herhangi bir şikâyeti bulunmayan kişilerin de yaşlarına ve risk durumlarına uygun taramalara katılmasının önemine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE MAMOGRAFİ TARAMASI ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanlığı, meme kanserinin erken tespit edilmesi amacıyla ülke genelinde ücretsiz tarama programları yürütüyor.

Ulusal program kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması öneriliyor.

Taramalar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile ilgili sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor.

Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya farklı risk faktörleri taşıyan kişilerin ise kendi durumlarına uygun takip programı için hekime başvurması gerekiyor.

2 MİLYONDAN FAZLA TARAMADA YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Sağlık Bakanlığı tarafından nisan ayında yapılan açıklamada, 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla mamografi tarama sonucunun yapay zekâ desteğiyle incelendiği bildirilmişti.

Bakanlığın geliştirdiği Mamografi Tarama Raporlama Sistemi sayesinde görüntüler dijital ortamda değerlendirilirken, şüpheli bulguların önceliklendirilmesi sağlanıyor.

Bu uygulama, radyologların karar verme sürecini desteklemeyi ve ileri tetkik gerektiren kişilere daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BELİRTİ BEKLEMEYİN

Meme kanseri bazı kişilerde ele gelen kitle, meme başında değişiklik veya ciltte farklılaşma gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak hastalık erken dönemde herhangi bir belirti vermeden de ilerleyebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, düzenli taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul'da hiçbir şikâyeti bulunmayan 500 kişiye meme kanseri tanısı konulması, erken teşhisin önemini gösteren dikkat çekici bir örnek oldu.

Sağlık yetkilileri, vatandaşları tarama zamanı geldiğinde aile hekimlerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve KETEM birimlerine başvurmaya çağırıyor.